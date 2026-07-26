Türkei holt Nations-League-Titel – 3:1 im Finale gegen Brasilien

SID 26.07.2026 • 15:44 Uhr Der Europameister setzt sich gegen Brasilien durch. Die deutsche Auswahl schied noch weit vor den Entscheidungsspielen aus.

Die Volleyballerinnen aus der Türkei haben zum zweiten Mal die Nations League gewonnen. Nach dem Triumph von 2023 setzte sich der Vizeweltmeister auch am Sonntag im Endspiel des Final-Eight-Turniers im chinesischen Macau durch. Gegen den zweimaligen Olympiasieger Brasilien gelang ein 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Volleyball-EM im Blick

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte das Finalturnier deutlich verpasst. Von den 18 teilnehmenden Nationen qualifizieren sich lediglich die besten acht für die Endrunde. Deutschland beendete die Nationenliga mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen.