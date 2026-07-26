Türkei holt Nations-League-Titel – 3:1 im Finale gegen Brasilien

Die Volleyballerinnen aus der Türkei haben zum zweiten Mal die Nations League gewonnen. Nach dem Triumph von 2023 setzte sich der Vizeweltmeister auch am Sonntag im Endspiel des Final-Eight-Turniers im chinesischen Macau durch. Gegen den zweimaligen Olympiasieger Brasilien gelang ein 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).
Türkei gewinnt Nations League
Der Europameister setzt sich gegen Brasilien durch. Die deutsche Auswahl schied noch weit vor den Entscheidungsspielen aus.
Türkischer Jubel
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Volleyball-EM im Blick
Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte das Finalturnier deutlich verpasst. Von den 18 teilnehmenden Nationen qualifizieren sich lediglich die besten acht für die Endrunde. Deutschland beendete die Nationenliga mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen.
Der Saisonhöhepunkt folgt noch im Spätsommer. Vom 21. August bis 6. September findet in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden die EM statt. Titelverteidiger ist die Türkei, die 2023 in Brüssel Serbien 3:2 geschlagen hatte.