Volleyball-Weltrekord dank Deutschland! Verrückter geht es kaum

66:64 – Deutschlands Volleyball-Männer haben Weltmeister Italien bei einem Vorbereitungsturnier einen epischen ersten Satz geliefert und damit für einen Weltrekord in einem offiziellen Länderspiel gesorgt.
Unglaublicher deutscher Weltrekord
Das Spektakel in Reggio Calabria dauerte 89 Minuten, es ging hin und her, die deutsche Mannschaft wehrte insgesamt 28 Satzbälle der Italiener ab. Tobias Brand nutzte dann den 15. eigenen Satzball, um den Durchgang für das Team von Bundestrainer Massimo Botti zu entscheiden.
Volleyball: Deutsches Match dauerte mehr als 3:30 Stunden
„Ich glaube, wir haben alle noch nie so einen ersten Satz erlebt, den wir sogar gewonnen haben. Das war unfassbar“, sagte Außenangreifer Brand. Und Botti meinte: „Ich habe noch nie einen Satz wie diesen erlebt. Es war verrückt – eigentlich haben wir heute ein ganzes Spiel in einem Satz gespielt.“
Der bisherige Weltrekord-Satz wurde erst im Juni bei der Volleyball Nations League aufgestellt: Argentinien gewann gegen Polen mit 50:48 nach 62 Minuten.
Insgesamt dauerte die Partie gegen Italien mehr als 3:30 Stunden, am Ende musste sich die deutsche Mannschaft mit 2:3 (66:64, 22:25, 25:23, 22:25, 12:15) gegen den Weltmeister geschlagen geben.
Bei dem Vorbereitungsturnier auf die EM in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien (9. bis 26. September) trifft Deutschland noch auf Kuba und Brasilien.