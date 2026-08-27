Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
DARTS
HANDBALL
TENNIS
FORMEL 1
HOCKEY
MEHR
Mehr
Volleyball>

Volleyball-Weltrekord dank Deutschland! Verrückter geht es kaum

Unglaublicher deutscher Weltrekord

Deutschlands Volleyball-Männer haben sich bei einem Vorbereitungsturnier einen epischen Satz geliefert. Dieser dauerte insgesamt 89 Minuten.
Deutschlands Volleyball-Männer haben ein verrücktes Spiel absolviert
Deutschlands Volleyball-Männer haben ein verrücktes Spiel absolviert
© IMAGO/Fotostyk
SID
Deutschlands Volleyball-Männer haben sich bei einem Vorbereitungsturnier einen epischen Satz geliefert. Dieser dauerte insgesamt 89 Minuten.

66:64 – Deutschlands Volleyball-Männer haben Weltmeister Italien bei einem Vorbereitungsturnier einen epischen ersten Satz geliefert und damit für einen Weltrekord in einem offiziellen Länderspiel gesorgt.

Das Spektakel in Reggio Calabria dauerte 89 Minuten, es ging hin und her, die deutsche Mannschaft wehrte insgesamt 28 Satzbälle der Italiener ab. Tobias Brand nutzte dann den 15. eigenen Satzball, um den Durchgang für das Team von Bundestrainer Massimo Botti zu entscheiden.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Volleyball: Deutsches Match dauerte mehr als 3:30 Stunden

„Ich glaube, wir haben alle noch nie so einen ersten Satz erlebt, den wir sogar gewonnen haben. Das war unfassbar“, sagte Außenangreifer Brand. Und Botti meinte: „Ich habe noch nie einen Satz wie diesen erlebt. Es war verrückt – eigentlich haben wir heute ein ganzes Spiel in einem Satz gespielt.“

Der bisherige Weltrekord-Satz wurde erst im Juni bei der Volleyball Nations League aufgestellt: Argentinien gewann gegen Polen mit 50:48 nach 62 Minuten.

Insgesamt dauerte die Partie gegen Italien mehr als 3:30 Stunden, am Ende musste sich die deutsche Mannschaft mit 2:3 (66:64, 22:25, 25:23, 22:25, 12:15) gegen den Weltmeister geschlagen geben.

Bei dem Vorbereitungsturnier auf die EM in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien (9. bis 26. September) trifft Deutschland noch auf Kuba und Brasilien.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite