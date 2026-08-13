Toptalent verstärkt deutsches Volleyball-Team

SID 13.08.2026 • 12:57 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen starten in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Ein Toptalentz und eine Rückkehrerin sind dabei.

Mit Toptalent Leana Grozer starten die deutschen Volleyballerinnen in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Die 19 Jahre alte Tochter von Starspieler Georg Grozer steht im 14-köpfigen vorläufigen Aufgebot, mit dem Bundestrainer Giulio Bregoli ab Donnerstag im türkischen Istanbul am Feinschliff für das Saisonhighlight (21. August bis 6. Septmeber) arbeitet. Der finale Kader wird am 20. August nominiert.

Bregoli setzt in der Vorbereitung hauptsächlich auf Spielerinnen, die im Sommer bereits an der Volleyball Nations League (VNL) teilnahmen. Ergänzt wird das Team durch Rückkehrerin Hanna Orthmann, die Außenangreiferin fehlte zuletzt verletzungsbedingt.

Deutschland testet gegen Ungarn

„Wir haben nach der VNL zunächst ein paar Tage regeneriert und anschließend in Wiesbaden mit der EM-Vorbereitung begonnen. Jetzt wollen wir in Istanbul die letzten Tage intensiv nutzen, um uns optimal auf das Turnier vorzubereiten“, erklärte Bregoli.

In der Türkei stehen in den kommenden Tagen Trainingseinheiten beim türkischen Topklub Eczacibasi sowie ein Testspiel gegen Ungarn auf dem Programm.