Volleyball: Polen feiern Nations-League-Hattrick – 3:2 gegen USA

SID 02.08.2026 • 16:08 Uhr Die Europameister aus Polen setzen sich in einem engen Finale gegen die USA durch. Deutschland war bei dem Turnier bereits nach der Vorrunde ausgeschieden.

Die polnischen Volleyballer haben ihren Titel in der Nations League erfolgreich verteidigt. Im Finale in Ningbo/China gewannen die Europameister mit 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) gegen die USA und krönten sich mit dem dritten Triumph nach 2023 und 2025 zum Rekordsieger des Turniers.

Polen dominiert erneut Nations League

Damit ging die Neuauflage des Duells aus der Vorrunde (3:0) deutlich knapper, aber trotzdem erneut zugunsten der Polen aus. Die Weltranglistenersten haben seit 2019 immer eine Medaille in der Nations League geholt. Die USA muss nach drei zweiten Plätzen (2019, 2022 und 2023) erneut mit Silber Vorlieb nehmen.

Im Spiel um Platz drei sicherte sich Slowenien mit einem 3:1-Erfolg (25:21, 26:28, 25:22, 25:22) etwas überraschend die Bronzemedaille gegen den Vorjahreszweiten Japan. Für die Weltranglistensechsten ist es die erste Nations-League-Medaille, Japan war bis zum Halbfinale als einziges Team ungeschlagen durch das Turnier gekommen.

DVV blickt auf EM-Gruppenphase

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte in der Vorrunde Platz zwölf belegt und damit, wie schon in den Jahren zuvor, die K.o.-Phase verpasst. Das beste Ergebnis bleibt ein neunter Rang bei der Turniererstausgabe 2018.