Ohne Grozer: DVV-Team fegt Niederlande weg – EM-Reifecheck

SID 05.09.2026 • 20:11 Uhr Die deutschen Volleyballer siegten bereits am Freitag deutlich gegen den Nachbarn.

Deutschlands Volleyballer haben auch ohne Ausnahmekönner Georg Grozer ihren Doppel-Test vor der EM gegen die Niederlande locker bestanden und sich reif gezeigt für den Jahreshöhepunkt. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti siegte am Samstag in Potsdam souverän mit 3:0 (25:17, 25:18, 25:20).

DVV-Team fokussiert auf Europameisterschaft

Tags zuvor hatte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bereits mit 4:0 gegen den Nachbarn durchgesetzt, vorab war ein Duell über mindestens vier Sätze vereinbart worden.

Am kommenden Donnerstag startet Deutschland im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei in die Europameisterschaft. Wer den Kontinentaltitel holt, sichert sich auch ein Olympiaticket für Los Angeles 2028. Favoriten sind Weltmeister Italien, Olympiasieger Frankreich und der Weltranglistenerste Polen. Deutschland, Olympia-Viertelfinalist von 2024, ist Zwölfter im Ranking des Weltverbandes FIVB.