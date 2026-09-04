Volleyball-Test: Deutschland bezwingt Niederlande 4:0 ohne Grozer

Deutschlands Volleyballer haben auch ohne Ausnahmekönner Georg Grozer den ersten von zwei Tests vor der EM gegen die Niederlande locker gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti siegte am Freitag in Potsdam souverän mit 4:0 (25:21, 25:22, 25:14, 25:19) – nach der 3:0-Führung für die DVV-Auswahl wurde aus Trainingsgründen noch ein vierter Satz gespielt. Schon am Samstag (18.30 Uhr) steht ein weiterer Test gegen das Nachbarland an, bevor am 10. September im rumänischen Cluj-Napoca der deutsche EM-Auftakt gegen die Türkei steigt.
DVV-Auswahl gewinnt ersten EM-Test gegen Niederlande
Die deutschen Volleyballer treffen am Samstag erneut auf den Nachbarn. Der Ausnahmekönner fehlt.
Test-Erfolg für die DVV-Auswahl
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Fehlen wird dann Aushängeschild Grozer: Für den Diagonalangreifer (41) kommt der Kampf um den ersten EM-Titel der deutschen Geschichte wegen anhaltender körperlicher Probleme zu früh. Er fehlt dementsprechend auch in Potsdam. Die EM steigt in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien.