Volleyball-Test: Deutschland bezwingt Niederlande 4:0 ohne Grozer

Deutschlands Volleyballer haben auch ohne Ausnahmekönner Georg Grozer den ersten von zwei Tests vor der EM gegen die Niederlande locker gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti siegte am Freitag in Potsdam souverän mit 4:0 (25:21, 25:22, 25:14, 25:19) – nach der 3:0-Führung für die DVV-Auswahl wurde aus Trainingsgründen noch ein vierter Satz gespielt. Schon am Samstag (18.30 Uhr) steht ein weiterer Test gegen das Nachbarland an, bevor am 10. September im rumänischen Cluj-Napoca der deutsche EM-Auftakt gegen die Türkei steigt.