In der Runde der besten vier treffen die BR Volleys auf den Titelverteidiger.

Volleyball-Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat die Rückeroberung des Titels im DVV-Pokal weiter fest im Blick, steht im Halbfinale aber vor dem ultimativen Härtetest. Im Viertelfinale gewann der Bundesliga-Tabellenführer mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) gegen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg, in der Runde der besten vier (15. Dezember) wartet mit Titelverteidiger SVG Lüneburg nun jedoch die wohl größte Herausforderung.

„Jetzt haben wir schon wieder kein Heimspiel, aber zumindest ist die Fahrt keine ganz lange“, sagte Mittelblocker Florian Krage-Brewitz über das bevorstehende Topspiel: „Ich bin wirklich gespannt, was Lüneburg leisten kann, schließlich wird es das erste Duell in dieser Saison sein. Aber unser Anspruch ist das Finale.“

Berlin hatte in der vergangenen Saison erstmals seit drei Jahren den Titel im Pokal verpasst. Lüneburg, das sein Viertelfinale gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe am Dienstag ohne große Probleme mit 3:0 gewann, hatte in der vergangenen Saison erstmals triumphiert.

Auch Trainer Andrea Anastasi sprach von keinem „einfachen Los“. Um das Endspiel zu erreichen, das am 27. Februar und erstmals in Köln ausgetragen wird, müsse man im Halbfinale „ein richtig gutes Spiel abliefern“.

Die Statistik spricht für das Team aus der Hauptstadt. Die letzten vier Duelle gegen die SVG entschied der Meister allesamt für sich. In einem möglichen Finale würden die Berliner entweder auf die SWD Powervolleys Düren oder die Energiequelle Netzhoppers KW treffen.