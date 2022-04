Volleyball-Bundesliga live auf SPORT1: Dresdner SC - SC Potsdam im Free-TV

Der Auftakt der Halbfinalserie steht am Samstag live ab 17:00 Uhr in Dresden auf dem Programm, Spiel 2 in Potsdam folgt am kommenden Dienstag live ab 18:30 Uhr und ein mögliches drittes Entscheidungsspiel am Freitag darauf live ab 20:00 Uhr. Als Kommentator ist weiterhin Dirk Berscheidt im Einsatz.