Volleyball: Paukenschlag - NawaRo Straubing meldet Insolvenz an

NawaRo Straubing meldet Insolvenz an und muss um die Fortführung des Spielbetriebs in der Volleyball-Bundesliga der Frauen bangen. Dies vermeldete die NawaRo Straubing Spielbetriebs GmbH am Donnerstag, wonach am 24. Januar der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde. Grund für den Schritt ist nach Klubangaben die „immer schwieriger gewordene wirtschaftliche Lage des Standorts“.