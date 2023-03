Volleyball: Schwerin feiert klaren Sieg gegen Dresden

„Wir haben uns ein bisschen in einen Rausch gespielt. Und dann hat alles geklappt“, erklärte ein zufriedener SSC-Trainer Felix Koslowski bei SPORT1 .

„Das ist blöd, dass wir so deutlich verloren haben, aber Schwerin ist sehr gut in dieser Saison. Wir wissen nun, woran wir in den kommenden Wochen arbeiten müssen“, sagte die Dresdnerin Monique Strubbe.