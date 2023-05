Sieg gegen Potsdam: Stuttgart erspielt sich Meister-Matchball

Große Freude bei den Spielerinnen von Allianz MTV Stuttgart. In der Finalserie der Volleyball-Bundesliga der Frauen konnte das Team im dritten Spiel gegen Kontrahent SC Potsdam einen klaren Sieg erringen.

Am Ende der Partie stand ein deutliches 3:0 auf der Anzeigentafel. Die Gastgeberinnen ließen während des Spiels keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie als Gewinnerinnen vom Platz gehen werden.

Mit 25:18, 25:16 und 25:14 siegte Stuttgart in allen Sätzen deutlich.

Stuttgart siegt gegen Potsdam

Die erste Partie hatte das Team bereits für sich entschieden, in Spiel zwei wiederum setzte sich Potsdam durch und konnte den Ausgleich erringen. Mit nun 2:1 fehlt Stuttgart nur noch ein Sieg zum Meistertitel.

Das möglicherweise entscheidende Spiel vier steigt am Samstag, 13. Mai ab 17 Uhr in der Halle in Potsdam (LIVE-Einstieg im TV auf SPORT1 ab 17.30 Uhr).