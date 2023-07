Volleyball: Krebskranker Trainer des Deutschen Meisters hört auf

Aleksandersen hat Prostatakrebs im Endstadium

Am 14. Mai hatte Aleksandersen das entscheidende Spiel um den DM-Titel beim SC Potsdam noch an der Bande miterlebt. "Die Energie, die ich noch habe, muss ich ab sofort in den Fokus auf meine eigene Gesundheit legen", sagte er nun. Er werde den Klub in der neuen Saison aber weiter unterstützen, "sobald ich wieder mehr Energie verspüre".