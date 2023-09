Jetzt schnell sein: Earlybird-Aktion für Volleyballfans – 10 Prozent Rabatt auf Ligapass und Clubpass für SPORT1 Extra zum Saisonstart

Der Vorteil im Vergleich zum Vorjahr: Die Aktion läuft über einen längeren Zeitraum, so dass sich vom Samstag, 9. September, bis Freitag, 6. Oktober, profitieren lässt. Auch im Free-TV festigt SPORT1 seinen Ruf als Home of Volleyball in der neuen Spielzeit mit zahlreichen Livespielen.