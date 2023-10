Volleyball Bundesliga: Potsdam startet trotz Unruhe mit klarem Sieg

Auftakt nach Maß für den SC Potsdam! Nach einem turbulenten Sommer ist der Klub mit einem Sieg in die neue Bundesliga -Saison gestartet.

„Ich habe schon früh gemerkt, dass das Team sehr gut zueinander passt. Das hat die Mannschaft heute gezeigt und das freut mich riesig“, sagte der neue Sportdirektor von Potsdam, Eugen Benzel, am SPORT1 -Mikrofon.

Dresden selbstkritisch: „Machen den Sack nicht zu“

In der Folge entwickelte sich ein packendes Duell, bei der sich kaum ein Team absetzen konnte. In der Schlussphase war es jedoch regelmäßig der SCP, der den kühlen Kopf behielt und sich somit den Sieg sicherte.

„Wir hatten einen sehr, sehr guten ersten Satz. Wir haben mit vier, fünf Punkte geführt, machen den Sack aber nicht zu. Ich glaube, dass uns das am Ende das Genick gebrochen hat“, schilderte Dresdens Kapitänin Jennifer Janiska im Anschluss bei SPORT1 und sprach von „Fehlern in der Annahme“ und „falschen Entscheidungen“ in der Folge.