Volleyball: Stuttgart verlängert mit Nationalspielerin Stautz

Eine weitere Nationalspielerin bleibt beim Frauen-Volleyballmeister: Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat den Vertrag von Antonia Stautz verlängert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird die 31-Jährige "mindestens eine weitere Saison" für den Double-Gewinner auflaufen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Stuttgart in Pia Kästner bereits eine weitere deutsche Nationalspielerin für die nächste Spielzeit an sich gebunden. "Dass wir nach der Vertragsverlängerung von Pia Kästner nun auch die Vertragsverlängerung von Antonia Stautz bekannt geben können, freut mich sehr", sagte Geschäftsführer Aurel Irion: "Zwei deutsche Nationalspielerinnen bei Allianz MTV Stuttgart zu haben, ist eine tolle Sache."