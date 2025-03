Ende einer fast unmöglichen Erfolgsstory: Rivers sagt Good Bye

Krystal Rivers ist dankbar. Dankbar für alles, was der Sport ihr gegeben hat. „Mein Weg im Volleyball war nicht ohne Hindernisse, vor allem was meine Gesundheit betrifft“, sagt die Ausnahmespielerin. Gebeutelt von Schicksalsschlägen habe es Zeiten gegeben, in denen die Fortsetzung ihrer Karriere „unmöglich schien“. Nun wird sie diese beim Meister Allianz MTV Stuttgart nach der Saison selbst beenden - und eine große Lücke hinterlassen.

Rivers kommt schon krank zur Welt

"Volleyball kam zu mir, und es stellte sich heraus, dass es der richtige Weg war", hatte die 30-Jährige einmal im SID-Gespräch erklärt. Ab 2012 spielte Rivers im Collegeteam der University of Alabama, doch zwei Jahre später folgte mit der Diagnose Krebs der nächste Rückschlag. Auch diesen überwand Rivers, kämpfte sich durch sechs Monate Chemotherapie und fand 2018 in Stuttgart eine neue Heimat.

Die vergangenen Jahre in Stuttgart hätten ihr dabei "mehr bedeutet, als nur auf hohem Niveau Volleyball zu spielen", erklärte die Diagonalangreiferin: "Es war mein Zuhause, meine Familie und der Ort, an dem ich einige der wichtigsten Momente meines Lebens erlebt habe."

Rivers mit Stuttgart gegen Münster

Sportlich könnte ein weiterer hinzukommen. Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) startet Rivers mit Stuttgart gegen den USC Münster in das Play-off-Viertelfinale. Ihr fünfter Meistertitel - es wäre ein krönender Abschluss ihrer besonderen Laufbahn.

"Krys ist und war nicht nur eine der besten Spielerinnen in der Geschichte Stuttgarts, sondern hat sich in der Zeit hier zu einer absoluten Weltklasse-Spielerin entwickelt, die es in dieser Dominanz in Deutschland nicht gegeben hat", schwärmte Trainer Konstantin Bitter: "Sie ist und war kaum zu stoppen." Auch abseits des Feldes.