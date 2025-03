Nach zwei Jahrzehnten: Münster träumt wieder vom Pokal-Coup

Seit zwei Jahrzehnten warten die Volleyballerinnen vom USC Münster schon auf einen Titel - nun ist der große Traum zum Greifen nah. Im Duell um den DVV-Pokal will der Underdog den favorisierten Dresdner SC ärgern und hofft dabei auf eine Überraschung. „Für den Verein ist das natürlich ein Riesenerfolg“, sagte Trainer Matthias Pack mit Blick auf das Finale am Sonntag (14.15 Uhr/Sport1 und Dyn): „Man spürt die Euphorie und die Spannung.“

Elf Pokalsiege konnte Münster bereits feiern, das bislang letzte Finale hatte der Rekordsieger jedoch 2006 bestritten und war 2005 zuletzt als Sieger vom Feld gegangen. Aus der Ruhe lassen sich Pack und seine Spielerinnen angesichts der langen Durststrecke vor dem Endspiel in Mannheim jedoch nicht bringen. „Der Druck spielt gar nicht so eine große Rolle. Bei uns überwiegt eher die Vorfreude, es ins Finale geschafft zu haben“, erklärte Kapitänin Elena Kömmling: „Um unsere beste Leistung zu zeigen, wollen wir das Spiel in vollen Zügen genießen.“