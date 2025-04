Schwerin holt 13. Meistertitel - Premiere für Grozer

Das Team des früheren Bundestrainers Felix Koslowski schlug den Dresdner SC am Samstag nach einer Aufholjagd 3:2 (23:25, 18:25, 25:15, 25:21, 15:11), die Bundesliga-Finalserie endete mit einem 3:0.

Volleyball-Bundesliga: Schwerin holt ersten Titel seit 2018

Schwerin, vor den 13 Bundesliga-Erfolgen siebenmal Meister in der DDR, hatte die Hauptrunde vor Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart auf Platz eins abgeschlossen und danach in den Play-offs die Ladies in Black Aachen (Viertelfinale) sowie den VfB Suhl (Halbfinale/jeweils 2:0) ausgeschaltet. Im Finale gelangen gegen Dresden zunächst zwei 3:0-Siege, nur beim ersten Matchball ging es eng zu.