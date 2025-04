VBL: Schwerin gewinnt Auftakt gegen Dresden

In der Finalserie gehen die Gewinnerinnen der Hauptrunde in Führung.

In der Finalserie gehen die Gewinnerinnen der Hauptrunde in Führung.

Der SSC Palmberg Schwerin hat in der Finalserie der Volleyball Bundesliga (VBL) den ersten Sieg gefeiert. Die Gewinnerinnen der Hauptrunde setzten sich im Auftaktduell gegen den Dresdner SC mit 3:0 (25:23, 26:24, 25:22) durch. Spiel zwei findet am Mittwoch (19 Uhr/Dyn) in Dresden statt.