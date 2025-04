Volleyball: Dresden erzwingt Entscheidungsspiel

Der Dresdner SC hat den ersten Matchball von Allianz MTV Stuttgart abgewehrt und ein Entscheidungsspiel im Kampf um den Finaleinzug in der Volleyball Bundesliga (VBL) erzwungen.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Samstag mit 3:2 (23:25, 18:25, 25:22, 25:16, 15:8) gegen den Titelverteidiger durch.

In der Halbfinal-Serie steht es damit nach Siegen 1:1, das dritte Duell findet am Mittwoch in Stuttgart statt.