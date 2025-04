Volleyball: Grozer bleibt bei Palmberg Schwerin

Der SSC Palmberg Schwerin setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Leana Grozer. Wie der Klub einen Tag vor dem Auftakt der Finalserie in der Volleyball Bundesliga (VBL) gegen den Dresdner SC (18.30 Uhr) bekannt gab, hat die Tochter von Nationalspieler Georg Grozer (40) ihren Vertrag verlängert. Angaben zur Dauer des neuen Arbeitspapiers machte der SSC nicht.

„Mir gefällt die familiäre Atmosphäre im Team, aber auch im Staff und mit den Fans. Die Gelbe Wand immer im Rücken zu haben, motiviert mich riesig und hilft in schwierigen Situationen auf dem Feld“, sagte die 17-Jährige, die im Sommer 2023 vom Bundesstützpunkt in Stuttgart nach Schwerin gewechselt war: „Außerdem habe ich das Gefühl, mich in Schwerin sportlich weiterentwickeln zu können, die Trainer sind super und dass meine Familie vor Ort lebt, ist für mich ein weiterer großer Pluspunkt.“