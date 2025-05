Volleyball: Schwerin verpflichtet Nationalspielerin Kirchhoff

Kirchhoff sei „eine der absoluten Schlüsselspielerinnen in der diesjährigen Mannschaft von Münster“ gewesen, sagte SSC-Cheftrainer Felix Koslowski. In der Hauptrunde belegte sie mit 373 Punkten Rang sechs in der Topscorerliste. Auch den SSC habe Mia „im Angriff sowie mit ihrem powervollen Aufschlag vor große Aufgaben gestellt“, so Koslowski.