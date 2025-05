Volleyball: US-Amerikanerin Gross wechselt zum MTV Stuttgart

Die Mittelblockerin hat bereits Ligaerfahrung in Deutschland. Auch ihren künftigen Trainer kennt sie bestens.

Der viermalige Volleyball-Meister MTV Stuttgart hat die US-amerikanische Mittelblockerin Jasmine Gross für die kommende Saison verpflichtet. Die 27-Jährige, die in der VBL bereits für Schwarz-Weiß Erfurt gespielt hatte, wechselt aus der französischen Liga von Volley Mulhouse Alsace an den Neckar.

„Ich freue mich sehr, dass Jasmine zu uns nach Stuttgart kommt. Ich kenne sie noch aus ihrer Saison in Erfurt und habe ihre starke Entwicklung in den letzten Jahren, besonders beim Schweizer Meister NUC Volleyball aus Neuchatel und in Mulhouse, genau verfolgt“, sagte Cheftrainer Konstantin Bitter, der Gross als „echte Arbeiterin mit einem guten Gespür für Spielsituationen“ beschrieb.