Volleyball-WM: Stautz schwärmt – DVV hofft auf Italien-Sensation

SID 30.08.2025 • 05:41 Uhr Die Spielerin von Allianz MTV Stuttgart will mit der Nationalmannschaft für eine Überraschung sorgen.

Ihre Zeit in Thailand genießt Antonia Stautz in vollen Zügen. "Die Leute sind total volleyballverrückt. Im Café, im Restaurant, am Flughafen - überall werden wir um Fotos gebeten. Auch in den Hallen herrscht eine wahnsinnig tolle Stimmung", sagte die Nationalspielerin im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten: "Das alles ist viel krasser, als ich es mir vorgestellt hatte. Es macht extremen Spaß, hier zu spielen."

Stuttgarterin träumt von längerem Asien-Trip – jetzt wartet im Achtelfinale Italien

Und deswegen will die Spielerin des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart ihren Aufenthalt in Asien gerne noch um ein paar Tage verlängern. Im Achtelfinale am Samstag (12.00 Uhr/sportstudio.de) geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) aber nun in Bangkok gegen Topfavorit Italien.

„Unglaublicher Teamspirit“: Stautz schwärmt vom besten Volleyball seit Jahren

Trotz der bitteren Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase gegen Polen (2:3) sei Stautz bislang "super stolz auf unsere Leistung. Wir spielen hier bei der WM den besten Volleyball seit langer Zeit", sagte die 31-Jährige: "Was uns total auszeichnet, ist unser Teamspirit, doch auch unsere Trainer haben großen Einfluss darauf, dass es so gut läuft. Es passt derzeit einfach alles."

Olympiasieger Italien im Visier: DVV-Frauen setzen auf die große Überraschung