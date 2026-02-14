VC Wiesbaden holt Meister-Coach Sens – neuer Trainer-Knaller!

SID 14.02.2026 • 12:18 Uhr Sens kann auch in jungen Jahren bereits eine beeindruckende Trainerkarriere vorweisen.

Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat einen neuen Cheftrainer für die nächste Spielzeit gefunden. Wie die Hessen am Samstag mitteilten, wird Paul Sens ab dem Sommer die Verantwortung beim Tabellensiebten der Frauen-Bundesliga übernehmen. Der 28-Jährige war zuvor Co-Trainer bei Ligakonkurrent und Meister SSC Palmberg Schwerin. In der Landeshauptstadt erhält Sens einen Vertrag über drei Jahre.

Nach Yaglioglu-Aus: Wiesbaden holt Erfolgscoach Paul Sens

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Verpflichtung“, erklärte Co-Geschäftsführer Thomas Utsch: „Paul Sens hat bereits eine beeindruckende Zeit in Verantwortung als Co-Trainer im Verband und im Klub hinter sich und kann bemerkenswert große Erfolge mit Schwerin vorweisen.“ Nach sportlich durchwachsenen Wochen trennten sich die Wiesbadener Anfang Februar von Headcoach Tigin Yaglioglu, bis zum Saisonende übernimmt Benedikt Frank.

Über Schwerin und zwei Nationalteams nach Wiesbaden