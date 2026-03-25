Schwerin droht K.o.: Aachen erzwingt Showdown – Stuttgart im HF

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin drohen, das Playoff-Halbfinale der Bundesliga zu verpassen. Der Titelverteidiger verlor bei den Ladies in Black Aachen das zweite Spiel der Best-of-three-Serie mit 1:3 (21:25, 22:25, 25:13, 18:25) und muss in ein entscheidendes drittes Duell. Dieses findet am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) in Schwerin statt.
Schwerin muss ins Entscheidungsspiel
Die Schwerinerinnen verlieren im Playoff-Viertelfinale der Bundesliga in Aachen. Die drei anderen Favoriten sind schon weiter.
Schwerin muss ins entscheidende Spiel drei
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Hauptrunden-Giganten im Eiltempo ins Halbfinale
Die Hauptrunden-Dominatorinnen von Allianz MTV Stuttgart und Pokalsieger VfB Suhl Lotto Thüringen erreichten im Schnelldurchgang die Vorschlussrunde. Stuttgart, das 19 der 20 Spiele in der Hauptrunde gewonnen hat, entschied nach dem knappen 3:2-Erfolg zum Auftakt das zweite Duell mit Schwarz-Weiß Erfurt in Thüringen souverän mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:17) für sich.
Suhl souverän, Dresden nervenstark
Der Hauptrundenzweite aus Suhl kam beim 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) problemlos gegen den VC Wiesbaden weiter. Auch der Dresdner SC steht nach einem packenden 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:23, 18:16) gegen den USC Münster im Halbfinale.
Halbfinal-Bühne: Stuttgart trifft auf Dresden, Suhl erwartet Schwerin oder Aachen
In diesem trifft Stuttgart in der Best-of-three-Serie auf Dresden, Suhl bekommt es mit Schwerin oder Aachen zu tun.