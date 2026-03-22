MTV Stuttgart übersteht 3:2-Krimi – Matchball im Viertelfinale

SID 22.03.2026 • 18:40 Uhr Ausgerechnet das Topteam der regulären VBL-Saison hat bemerkenswert viel Arbeit - und erspielt sich dennoch gleich einen Matchball.

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind deutlich mühsamer als erwartet ins Playoff-Viertelfinale gestartet. Der Hauptrundensieger der Bundesliga bezwang Schwarz-Weiß Erfurt nach zweimaligem Satzrückstand mit 3:2 (25:27, 25:16, 26:28, 25:16, 15:8), hat durch den Arbeitssieg in der Best-of-three-Serie nun aber gleich Matchball. Am Mittwoch geht es für die Stuttgarterinnen in die thüringische Landeshauptstadt.

VfB Suhl bezwingt Wiesbaden mit 3:1

Der Pokalsieger und Hauptrundenzweite VfB Suhl Lotto Thüringen setzte sich ebenfalls am Sonntag gegen den VC Wiesbaden mit 3:1 (25:9, 25:27, 25:17, 25:20) durch.

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