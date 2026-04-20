Volleyball: ETV Hamburg holt Star-Coach Jakub Brecka

SID 20.04.2026 • 10:50 Uhr Jakub Becka will das Hamburger Team "stabil und wettbewerbsfähig" machen und wechselt aus Österreich in die Bundesliga.

Der slowakische Trainer Jakub Becka übernimmt zur neuen Saison die Volleyballerinnen des ETV Hamburg. Dies teilte der Klub am Montag mit. Brecka (36), der außerdem Cheftrainer der slowakischen U20-Nationalmannschaft der Frauen ist, kommt vom österreichischen Team Linz AG Steelvolleys nach Hamburg.

Dort folgt er auf Markus Friedrich, der Mitte März freigestellt worden war. Der ETV hatte die Hauptrunde mit nur zwei Siegen aus 20 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz beendet, einen sportlichen Absteiger gibt es nicht.

„Internationale Erfahrung“ für Hamburg

„Unser langfristiges Ziel ist es, ein stabiles, wettbewerbsfähiges Team aufzubauen, das sich in der höchsten Spielklasse etablieren kann“, sagte Brecka: „Ich weiß, dass Erfolg durch harte Arbeit, Geduld und Zusammenhalt entsteht, und ich bin bereit, alles für den Verein und die Mannschaft zu geben.“