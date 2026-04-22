Sensations-Double! VfB Suhl feiert ersten Volleyball-Meistertitel

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben den ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte gewonnen. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy triumphierte am Mittwochabend im dritten Finalspiel der Volleyball Bundesliga (VBL) mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) gegen den Dresdner SC und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:0 für sich.
Suhl gewinnt erste Meisterschaft
Die Volleyballerinnen aus Thüringen gewinnen die Finalserie gegen Dresden deutlich.
Großer Jubel: Der VfB Suhl gewinnt die Meisterschaft
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Suhl feiert historisches Double
Mit dem Gewinn der Meisterschaft sicherten sich die Suhlerinnen das nationale Double, es ist die erfolgreichste Saison in der Historie des Klubs. Bereits Ende Februar hatten sie in Mannheim mit einem 3:2-Erfolg gegen den Hauptrundensieger Allianz MTV Stuttgart den DVV-Pokal gewonnen.
Suhl dominiert Playoffs ohne Makel
Suhl hatte sich als Tabellenzweiter für die Playoffs qualifiziert und dann im Viertelfinale den VC Wiesbaden sowie im Halbfinale den Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin jeweils ohne Niederlage ausgeschaltet. In eigener Halle verwandelten die Thüringerinnen nun ihren ersten Final-Matchball gegen den sechsmaligen Meister Dresden.