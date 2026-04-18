Volleyball-Finale: VfB Suhl vor historischem Double – Krimi-Sieg

Die Volleyballerinnen vom VfB Suhl greifen nach dem ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte. Der Pokalsieger setzte sich am Samstagabend in einem Krimi 3:2 (23:25, 25:11, 24:26, 25:14, 15:13) beim Dresdner SC durch und führt nun in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Der Pokalsieger kann damit am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) vor heimischer Kulisse das Double perfekt machen.
Suhl vor erster Meisterschaft
In einem packenden Schlagabtausch setzt sich der Pokalsieger beim Dresdner SC durch.
Suhl gewinnt auch Spiel zwei
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Suhl siegt im Fünf-Satz-Krimi
Im Gegensatz zum klaren 3:0-Sieg der Suhlerinnen zum Auftakt entwickelte sich in Dresden ein packender Schlagabtausch. Nach dem knappen ersten Durchgang, den sich das Heimteam schnappte, schaffte Suhl schnell den Ausgleich. Im dritten Satz behielt Dresden erneut in einem engen Finish die Oberhand, doch die passende Antwort hatten wieder die Gäste parat – die dann auch den entscheidenden fünften Durchgang gewannen.
Dresden jagt siebte Meisterschaft
Suhl hatte die reguläre Saison auf Platz zwei abgeschlossen und im Halbfinale der Playoffs für das Aus des Titelverteidigers SSC Palmberg Schwerin gesorgt. Für Dresden geht es im Finale um die siebte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und die erste seit 2021.