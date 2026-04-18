Volleyball-Finale: VfB Suhl vor historischem Double – Krimi-Sieg

SID 18.04.2026 • 21:24 Uhr In einem packenden Schlagabtausch setzt sich der Pokalsieger beim Dresdner SC durch.

Die Volleyballerinnen vom VfB Suhl greifen nach dem ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte. Der Pokalsieger setzte sich am Samstagabend in einem Krimi 3:2 (23:25, 25:11, 24:26, 25:14, 15:13) beim Dresdner SC durch und führt nun in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Der Pokalsieger kann damit am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) vor heimischer Kulisse das Double perfekt machen.

Suhl siegt im Fünf-Satz-Krimi

Im Gegensatz zum klaren 3:0-Sieg der Suhlerinnen zum Auftakt entwickelte sich in Dresden ein packender Schlagabtausch. Nach dem knappen ersten Durchgang, den sich das Heimteam schnappte, schaffte Suhl schnell den Ausgleich. Im dritten Satz behielt Dresden erneut in einem engen Finish die Oberhand, doch die passende Antwort hatten wieder die Gäste parat – die dann auch den entscheidenden fünften Durchgang gewannen.

Dresden jagt siebte Meisterschaft