Volleyball-Coup: Dresdner SC holt Nationalspielerin Kindermann

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat die nächste Nationalspielerin verpflichtet. Lena Kindermann wird zur kommenden Saison den Spitzenklub verstärken, dies teilte der Vizemeister am Mittwoch mit. Tags zuvor hatte der DSC auch den Transfer der deutschen Nationalspieler Sarah Straube verkündet.

Linkshänderin Kindermann verstärkt den DSC

Die 26 Jahre alte Diagonalangreiferin Kindermann kommt vom italienischen Erstligisten Wash4Green Monviso nach Dresden und unterschrieb einen Einjahresvertrag. „Ich bin extrem glücklich darüber, dass es gelungen ist, Lena nach Dresden zu holen. Ich hatte bereits die Gelegenheit, mit ihr in der Nationalmannschaft zusammenzuarbeiten und habe die Zeit mit ihr extrem genossen und als sehr positiv empfunden“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl: „Eine Linkshänderin auf der Diagonalposition ist immer etwas Besonderes und Lena ist dazu noch extrem durchschlagskräftig. Wir werden viel Freude an ihr haben.“