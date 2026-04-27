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Volleyball-Schock beim Dresdner SC: Acht Abgänge auf einmal

Volleyball: Acht Abgänge bei Vizemeister Dresden

Unter anderem verliert der sechsmalige Meister das "Herzstück" seines Angriffs.
Großer Umbruch bei den Dresdnerinnen
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Sandy Dinkelacker
SID
Unter anderem verliert der sechsmalige Meister das "Herzstück" seines Angriffs.

Der deutsche Volleyball-Vizemeister Dresdner SC muss einen umfangreichen Kaderumbruch meistern. Fünf Tage nach der Niederlage in der Finalserie der Frauen-Bundesliga gegen den VfB Suhl (0:3) gab der Verein acht Abgänge bekannt. Unter anderem verlässt mit den Leistungsträgerinnen Marta Levinska und Lorena Lorber Fijok „das Herzstück des Angriffs“ den sechsmaligen Meister, heißt es in einer Mitteilung.

Sechs Abgänge, Waibl lobt Teamgeist

Zudem verlassen die Zuspielerinnen Emma Grome und Larissa Winter sowie Rosa Entius, Miku Akimoto, Amelia van der Werff und Amanda Siksna die Dresdnerinnen. „Wir hatten einen außergewöhnlichen Teamgeist. Die Mannschaft hat in jedem Training und an jedem Spieltag gezeigt, wie viel Freude sie an der gemeinsamen Arbeit hatte“, sagte Trainer Alexander Waibl. Er werde „weiterhin die Wege aus der Ferne verfolgen“.

Dresden verlängert Nestler und Kuipers

Zuvor hatte der Klub bereits mit zwei Personalentscheidungen die Weichen für die kommende Saison gestellt und die Verträge von Kapitänin Patricia Nestler und Außenangreiferin Jette Kuipers verlängert. Neuzugänge wolle Dresden „in den kommenden Wochen“ verkünden.

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