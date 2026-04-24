Dresdner SC: Doppel-Verlängerung mit Nestler & Kuipers

SID 24.04.2026 • 12:22 Uhr Der Vizemeister stellt wenige Tage nach der entscheidenden Final-Niederlage in Suhl die Weichen für die Zukunft.

Der deutsche Volleyball-Vizemeister Dresdner SC hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Verträge von Kapitänin Patricia Nestler und Außenangreiferin Jette Kuipers um eine weitere Saison verlängert. Das teilte der Klub zwei Tage nach der entscheidenden dritten Niederlage in der Finalserie der Bundesliga beim VfB Suhl (0:3) mit.

Waibl lobt Libera Nestler

Nestler habe „eine tolle Saison gespielt, war eine super Kapitänin und hat sowohl auf als auch neben dem Platz eine ganz wichtige Rolle für uns gespielt. In ihrer sportlichen Entwicklung geht es stetig bergauf“, sagte Trainer Alexander Waibl über die Libera, die seit 2024 in Dresden spielt.

Kuipers vor Vertragsverlängerung