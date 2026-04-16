Die deutsche Volleyball-Hoffnung Leana Grozer setzt ihre Karriere in Italien fort. Serie-A1-Klub Volley Busto Arsizio gab am Donnerstag die Verpflichtung der 19 Jahre alten Tochter der deutschen Ikone Georg Grozer (41) bekannt. Leana Grozer spielte zuletzt für den SSC Palmberg Schwerin, nach dem Aus des deutschen Meisters im Play-off-Halbfinale gegen den VfB Suhl wurde bereits ihr Abgang bekannt.
Volleyball: Leana Grozer wechselt nach Italien
„Ich bin unglaublich aufgeregt wegen der Chance, die sich mir bietet, und ganz allgemein wegen der Liga, den Leuten und der Möglichkeit, meine Komfortzone zu verlassen“, sagte die 1,86 m große Grozer, die bereits mit 16 Jahren in der deutschen A-Nationalmannschaft debütiert hatte. Die italienische Liga sei „mit Sicherheit eine der besten, wenn nicht sogar die beste der Welt“.
Sie hätte „sicher“ noch „ein, zwei Jahre beim SSC bleiben können, aber ich fühle mich bereit für diese neue, große Herausforderung“, hatte Grozer zuvor im Interview mit dem Nordkurier betont und ergänzt: „Ich habe mich intensiv mit ihm (ihrem Vater Georg; d. Red.) unterhalten. Aber ich habe auch mit seiner Frau Helena gesprochen. Sie hat drei Jahre für Busto gespielt und konnte nur Gutes berichten.“