Volleyball: Leana Grozer wechselt nach Italien

SID 16.04.2026 • 18:11 Uhr Die Tochter von Georg Grozer wagt den Schritt raus der aus "Komfortzone". Über ihren neuen Klub hat sie sich schlau gemacht.

Die deutsche Volleyball-Hoffnung Leana Grozer setzt ihre Karriere in Italien fort. Serie-A1-Klub Volley Busto Arsizio gab am Donnerstag die Verpflichtung der 19 Jahre alten Tochter der deutschen Ikone Georg Grozer (41) bekannt. Leana Grozer spielte zuletzt für den SSC Palmberg Schwerin, nach dem Aus des deutschen Meisters im Play-off-Halbfinale gegen den VfB Suhl wurde bereits ihr Abgang bekannt.

„Ich bin unglaublich aufgeregt wegen der Chance, die sich mir bietet, und ganz allgemein wegen der Liga, den Leuten und der Möglichkeit, meine Komfortzone zu verlassen“, sagte die 1,86 m große Grozer, die bereits mit 16 Jahren in der deutschen A-Nationalmannschaft debütiert hatte. Die italienische Liga sei „mit Sicherheit eine der besten, wenn nicht sogar die beste der Welt“.