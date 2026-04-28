Volleyball-Sensation: Straube kehrt zum Dresdner SC zurück

SID 28.04.2026 • 14:49 Uhr Nach großer personeller Umstrukturierung verpflichtet Dresden die Zuspielerin als ersten Neuzugang für die neue Spielzeit.

Volleyball-Nationalspielerin Sarah Straube kehrt im Sommer zum Bundesligisten Dresdner SC zurück. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, schließt sich die Zuspielerin ein Jahr nach ihrem Wechsel zum italienischen Erstligisten Omag-MT San Giovanni zur Saison 2026/27 wieder dem Team aus Sachsen an.

„Der Verein und die Menschen hier bedeuten mir viel. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit der Mannschaft zu arbeiten, alles zu geben und an die erfolgreiche Saison aus diesem Jahr anzuknüpfen“, sagte die 24-Jährige.

Auch Cheftrainer Alexander Waibl, der Straubes Entwicklung beim DSC jahrelang begleitet hat, zeigte sich begeistert: „Wir haben eine Wahnsinns-Saison vor uns und dazu brauchen wir eine überragende Zuspielerin. Diese haben wir mit Sarah gefunden.“

Dresden steht vor großem Umbruch