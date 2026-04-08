Volleyball-Double-Traum! VfB Suhl stürmt ins Finale gegen Dresden

Der Volleyball-Bundesligist VfB Suhl darf weiter vom Gewinn des Doubles träumen. Der Pokalsieger setzte sich in Spiel zwei der Best-of-three-Serie am Mittwochabend beim Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) durch und zog dank des zweiten Erfolges erstmals in das Endspiel ein.
Volleyball: Suhl im Finale gegen Dresden
Der VfB bezwingt den Titelverteidiger und darf weiter vom Gewinn des Doubles träumen. Dresden setzt sich gegen den Hauptrundensieger durch.
Suhl steht im Finale
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Dresdner SC siegt im Krimi
Im Duell um die Meisterschaft treffen die Suhlerinnen auf den Dresdner SC. Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl feierte durch ein 3:2 (20:25, 25:21, 25:23, 24:26, 15:13) gegen Hauptrundengewinner Allianz MTV Stuttgart den entscheidenden zweiten Sieg.
Finalauftakt: Suhl gegen Dresden
Während es für Suhl um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte geht, will Dresden den bereits siebten Erfolg und den ersten seit 2021. Das Auftaktduell steigt am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) in Suhl, im Finale werden nun drei Siege benötigt.