Volleyball-Double-Traum! VfB Suhl stürmt ins Finale gegen Dresden

SID 08.04.2026 • 21:30 Uhr Der VfB bezwingt den Titelverteidiger und darf weiter vom Gewinn des Doubles träumen. Dresden setzt sich gegen den Hauptrundensieger durch.

Der Volleyball-Bundesligist VfB Suhl darf weiter vom Gewinn des Doubles träumen. Der Pokalsieger setzte sich in Spiel zwei der Best-of-three-Serie am Mittwochabend beim Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) durch und zog dank des zweiten Erfolges erstmals in das Endspiel ein.

Dresdner SC siegt im Krimi

Im Duell um die Meisterschaft treffen die Suhlerinnen auf den Dresdner SC. Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl feierte durch ein 3:2 (20:25, 25:21, 25:23, 24:26, 15:13) gegen Hauptrundengewinner Allianz MTV Stuttgart den entscheidenden zweiten Sieg.

Finalauftakt: Suhl gegen Dresden