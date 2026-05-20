Volleyball: Stuttgart verpflichtet Mittelblockerin

SID 20.05.2026 • 10:31 Uhr Neue Mittelblockerin für Stuttgart: Luisa van Clewe stößt zum Volleyball-Bundesligisten.

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat Mittelblockerin Luisa van Clewe verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt die 23-Jährige vom Ligakonkurrenten SSC Palmberg Schwerin an den Neckar.

Auf ihrer Position stehen Cheftrainer Konstantin Bitter bereits Anna Koulberg, Jasmine Gross und Marie Steinhilber zur Verfügung.

Van Clewe sieht „riesige Chance“

„Ich kenne Luisa schon seit einigen Jahren. Sie ist ein sehr intelligenter Mensch mit einer sehr professionellen Einstellung“, sagte Bitter: „Als junge deutsche Mittelblockerin passt sie sowohl sportlich, als auch menschlich gut zu unserem Weg, den wir nun seit einiger Zeit eingeschlagen haben.“