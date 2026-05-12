Vizemeister DSC schnappt Double-Heldin: US-Star Foley kommt

SID 12.05.2026 • 15:30 Uhr Mackenzie Foley wurde erst kürzlich mit Suhl deutsche Meisterin und DVV-Pokalsiegerin. Jetzt wechselt die US-Amerikanerin nach Dresden.

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat sich für die kommende Saison mit US-Außenangreiferin Mackenzie Foley verstärkt.

Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wechselt die 1,86 m große Angreiferin vom VfB Suhl zur neuen Saison zum Vizemeister nach Dresden. Mit Suhl feierte Foley in dieser Saison das Double aus deutscher Meisterschaft und Gewinn des DVV-Pokals.

Waibl schwärmt von US-Neuzugang

„Ich habe mich für Dresden entschieden, weil es sich von Anfang an wie der richtige Ort für mich anfühlte, um mich sowohl als Spielerin als auch als Mensch weiterzuentwickeln“, sagte die 24-jährige US-Amerikanerin.

Auch DSC-Cheftrainer Alexander Waibl zeigte sich begeistert vom Neuzugang. „Wir haben in der letzten Saison sechs Mal gegeneinander gespielt. Ich wusste allerdings schon nach dem ersten Spiel, dass Kenzie eine ganz außergewöhnliche Spielerin ist“, sagte Waibl.