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Schwerin bindet Eigengewächs

Schwerin bindet Eigengewächs

Gute Nachrichten vom SSC Palmberg-Schwerin: Eigengewächs Celina Kleeman bindet sich an den Klub.
Celina Kleemann sammelte in Hamburg Bundesliga-Erfahrung
Celina Kleemann sammelte in Hamburg Bundesliga-Erfahrung
© IMAGO/Justus Stegemann
SID
Gute Nachrichten vom SSC Palmberg-Schwerin: Eigengewächs Celina Kleeman bindet sich an den Klub.

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat das Mittelblock-Talent Celina Kleemann an sich gebunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb die 18-Jährige ihren ersten Vertrag für die Bundesliga-Mannschaft des Klubs.

„Celina hat sich in den letzten Jahren sehr gut bei uns im Nachwuchs entwickelt“, erklärte Trainer Felix Koslowski: „Sie ist neben ihrem großen sportlichen Talent auch sehr ehrgeizig. Es ist schön zu sehen, dass auch diese Saison wieder eine Spielerin aus unserem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat.“

Kleemann schafft Sprung ins Bundesliga-Team

Kleemann stammt aus Neubrandenburg und war 2023 an den Bundesstützpunkt nach Schwerin gewechselt, dort spielte sie für die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga Nord.

In der abgelaufenen Saison sammelte die Schülerin, die kommenden Jahr ihr Abitur am Sportgymnasium Schwerin absolviert, dank eines Sonderspielrechts erste Bundesliga-Erfahrungen beim ETV Hamburg.

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