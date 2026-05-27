Schwerin bindet Eigengewächs

SID 27.05.2026 • 10:30 Uhr Gute Nachrichten vom SSC Palmberg-Schwerin: Eigengewächs Celina Kleeman bindet sich an den Klub.

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat das Mittelblock-Talent Celina Kleemann an sich gebunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb die 18-Jährige ihren ersten Vertrag für die Bundesliga-Mannschaft des Klubs.

„Celina hat sich in den letzten Jahren sehr gut bei uns im Nachwuchs entwickelt“, erklärte Trainer Felix Koslowski: „Sie ist neben ihrem großen sportlichen Talent auch sehr ehrgeizig. Es ist schön zu sehen, dass auch diese Saison wieder eine Spielerin aus unserem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat.“

Kleemann schafft Sprung ins Bundesliga-Team

Kleemann stammt aus Neubrandenburg und war 2023 an den Bundesstützpunkt nach Schwerin gewechselt, dort spielte sie für die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga Nord.