Volleyball: Stuttgart schließt Kaderplanung ab

SID 29.05.2026 • 11:42 Uhr Allianz MTV Stuttgart hat die Verpflichtung von Karolina Fricová bekannt gegeben. Die slowakische Außenangreiferin wechselt von Bordeaux Mérignac Volley zu den Schwäbinnen.

Allianz MTV Stuttgart hat mit der Verpflichtung von Außenangreiferin Karolina Fricova (26) seine Kaderplanung für die kommende Saison der Volleyball-Bundesliga (VBL) abgeschlossen.

Die slowakische Nationalspielerin wechselt aus Frankreich von Bordeaux Mérignac Volley zum schwäbischen Klub.

Fricova bringt Erfolgsroutine nach Stuttgart

„Karolina hat in den letzten Jahren an jeder Station abgeliefert – zuletzt in Bordeaux, wo sie eine tragende Rolle gespielt hat. Meistertitel in der Slowakei und Tschechien, zweimal das Double in Budapest: Sie weiß, wie Erfolg entsteht – und wie man ihn sich erarbeitet“, sagte Stuttgarts Trainer Konstantin Bitter.