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Kracher-Transfer: Allianz MTV Stuttgart holt US-Star Hadrych

Stuttgart verpflichtet Amerikanerin

In der vergangenen Saison gehörte die US-Amerikanerin zum Kader des Klubs Mulhouse Alsace, der national alle drei Titel gewann.
Außenangreiferin Alexandra Hadrych
Außenangreiferin Alexandra Hadrych
© picture-alliance/ipa-agency/SID/Roberto Bettacchi
SID
In der vergangenen Saison gehörte die US-Amerikanerin zum Kader des Klubs Mulhouse Alsace, der national alle drei Titel gewann.

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat die Außenangreiferin Alexandra Hadrych unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt die 26-Jährige vom französischen Spitzenklub Volley Mulhouse Alsace an den Neckar.

„Alexandra ist genau der Typ Spielerin, der unsere Mannschaft bereichern kann“, sagte Cheftrainer Konstantin Bitter: „Ihre Intensität und Professionalität machen sie zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team und wir sind überzeugt, dass sie bei uns wachsen wird.“

US-Spielerin verstärkt Stuttgarter Team

In der vergangenen Saison gewann die 1,85 Meter große US-Amerikanerin mit Mulhouse alle drei nationalen Titel und spielte auch auf europäischer Bühne.

Stuttgart scheiterte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison im Playoff-Halbfinale nach zwei 2:3-Niederlagen in der Best-of-three-Serie am späteren Vizemeister Dresdner SC.

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