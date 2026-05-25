Kracher-Transfer: Allianz MTV Stuttgart holt US-Star Hadrych

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat die Außenangreiferin Alexandra Hadrych unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt die 26-Jährige vom französischen Spitzenklub Volley Mulhouse Alsace an den Neckar.
Stuttgart verpflichtet Amerikanerin
In der vergangenen Saison gehörte die US-Amerikanerin zum Kader des Klubs Mulhouse Alsace, der national alle drei Titel gewann.
Außenangreiferin Alexandra Hadrych
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„Alexandra ist genau der Typ Spielerin, der unsere Mannschaft bereichern kann“, sagte Cheftrainer Konstantin Bitter: „Ihre Intensität und Professionalität machen sie zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team und wir sind überzeugt, dass sie bei uns wachsen wird.“
US-Spielerin verstärkt Stuttgarter Team
In der vergangenen Saison gewann die 1,85 Meter große US-Amerikanerin mit Mulhouse alle drei nationalen Titel und spielte auch auf europäischer Bühne.
Stuttgart scheiterte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison im Playoff-Halbfinale nach zwei 2:3-Niederlagen in der Best-of-three-Serie am späteren Vizemeister Dresdner SC.