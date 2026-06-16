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Dresdner SC holt US-Star Rylen Reid – vierter Coup fürs Team

Dresden holt neue Spielerin

Für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga hat sich der Dresdner SC mit einer weiteren US-amerikanischen Angreiferin verstärkt. An der Elbe reifen die Hoffnungen auf den siebten Meistertitel.
Verstärkung für den Dresdner SC
Verstärkung für den Dresdner SC
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Sandy Dinkelacker
SID
Für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga hat sich der Dresdner SC mit einer weiteren US-amerikanischen Angreiferin verstärkt. An der Elbe reifen die Hoffnungen auf den siebten Meistertitel.

Volleyball-Vizemeister Dresdner SC hat sich für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga mit einer weiteren US-Angreiferin verstärkt.

DSC verpflichtet Rylen Reid

Nach Mackenzie Foley vom Double-Gewinner VfB Suhl lockte der sechsmalige Meister nun auch Rylen Reid vom türkischen Erstligisten Bahcelievler Belediyespor an die Elbe.

Die 22-Jährige ist der vierte DSC-Zugang und unterschrieb für ein Jahr bei den Sachsen.

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