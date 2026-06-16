Dresdner SC holt US-Star Rylen Reid – vierter Coup fürs Team

Volleyball-Vizemeister Dresdner SC hat sich für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga mit einer weiteren US-Angreiferin verstärkt.
Dresden holt neue Spielerin
Für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga hat sich der Dresdner SC mit einer weiteren US-amerikanischen Angreiferin verstärkt. An der Elbe reifen die Hoffnungen auf den siebten Meistertitel.
Verstärkung für den Dresdner SC
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DSC verpflichtet Rylen Reid
Nach Mackenzie Foley vom Double-Gewinner VfB Suhl lockte der sechsmalige Meister nun auch Rylen Reid vom türkischen Erstligisten Bahcelievler Belediyespor an die Elbe.
Die 22-Jährige ist der vierte DSC-Zugang und unterschrieb für ein Jahr bei den Sachsen.