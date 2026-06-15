Dresdner SC leiht Volleyball-Toptalent Ziegenbalg an Erfurt aus

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC wird die nächste Saison ohne Nachwuchstalent Teresa Ziegenbalg bestreiten. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt die Außenangreifern auf Leihbasis für eine Spielzeit zum Ligarivalen Schwarz-Weiß Erfurt. Ziel des Leihgeschäfts sei, der 19-Jährigen „wichtige Spielpraxis auf höchstem Niveau zu ermöglichen“.

Erfurt setzt auf Ziegenbalg

Ziegenbalg, die aus dem eigenen Nachwuchs stammt, soll beim Hauptrunden-Achten der vergangenen Saison „eine tragende Rolle“ übernehmen, hieß es in der Mitteilung. Zwar sei dies auch „in Erfurt nicht garantiert, aber wir gehen davon aus, dass sie dort eine sehr gute Chance dafür bekommt“, erklärte DSC-Trainer Alexander Waibl: „Natürlich werde ich ihren Weg und ihre Zeit in Erfurt sehr eng begleiten und freue mich darauf, ihre Entwicklung zu verfolgen.“ Im Sommer 2027 soll Ziegenbalg dann zurückkehren.