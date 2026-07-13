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Frauen-Volleyball-Bundesliga: Dekra wird Namenssponsor bis 2028

Volleyball: Frauen-Bundesliga findet Namenssponsor

Der Ausbau der Partnerschaft mit der Dekra unterstreiche "die Entwicklung der Liga", sagt Geschäftsführerin Oszvald-Renkema.
BL-Finale zwischen Suhl und Dresden
BL-Finale zwischen Suhl und Dresden
© picture-alliance/dpa/SID/Michael Reichel
SID
Der Ausbau der Partnerschaft mit der Dekra unterstreiche "die Entwicklung der Liga", sagt Geschäftsführerin Oszvald-Renkema.

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen hat erstmals einen Namenssponsor (Dekra) gefunden. Das Unternehmen aus Stuttgart erwarb die Namensrechte der Liga bis 2028. Der Ausbau der Partnerschaft unterstreiche „die wirtschaftliche und mediale Entwicklung der Liga“, sagte VBL-Geschäftsführerin Kim Oszvald-Renkema. Sie sei „ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, den Frauenvolleyball noch sichtbarer zu machen“.

Dekra setzt Zeichen im Frauensport

Die Sachverständigenorganisation hatte sich zuvor bereits im Volleyball engagiert, seit 2022 sponsert Dekra die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in der 1. und 2. Bundesliga der Frauen sowie im DVV-Pokal und im Supercup.

Die Dekra verbindet mit dem Engagement im Frauensport Hoffnungen. „Traditionell sind wir als technische Sachverständigenorganisation eher männlich geprägt, und es ist uns ein Anliegen, unser Unternehmen und seine vielfältigen Chancen in technischen Berufen für Frauen noch attraktiver zu machen“, sagte Deutschland-Chef Guido Kutschera.

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