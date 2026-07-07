Transfer-Coup: Schwerin holt Belgiens Libera-Star Rampelberg

SID 07.07.2026 • 13:38 Uhr Die belgische Nationalspielerin Britt Rampelberg wechselt vom US-Team Atlanta Vibe zum deutschen Rekordmeister.

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat die belgische Nationalspielerin Britt Rampelberg unter Vertrag genommen. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wechselt die international erfahrene Libera vom US-Team Atlanta Vibe zum deutschen Rekordmeister.

„Britt überzeugt besonders durch ihre energetische und kämpferische Einstellung“, sagte Cheftrainer Felix Koslowski über die neue Spielerin, die er als „wichtige Verstärkung für die Defensive“ bezeichnet. „Sie ist eine sehr gute Abwehrspielerin und wird unsere Annahme stabilisieren.“

Fester Bestandteil der belgischen Nationalmannschaft

Die 25-Jährige hatte ihre Profikarriere in ihrem Heimatland bei Asterix AVO Beveren begonnen, wo sie von 2018 bis 2023 aktiv war und nationale Titel sammelte. Anschließend führte ihr Weg über Rumänien und Frankreich in die USA zu Atlanta Vibe.