BR Volleys mindestens sechs Wochen ohne Kapitän Trinidad

Volleyball-Serienmeister Berlin Recycling Volleys muss mindestens bis zum Jahreswechsel auf seinen Kapitän Angel Trinidad verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der Zuspieler im Champions-League-Spiel bei Halkbank Ankara (1:3) eine Mittelhandfraktur zu. Der 29 Jahre alte Spanier soll am Montag in Berlin operiert werden und wird laut Klubangaben anschließend sechs bis acht Wochen ausfallen.