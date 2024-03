"Genießen den Druck": BR Volleys wollen Siegeszug fortsetzen

Souverän ins Halbfinale, den achten Meistertitel in Serie fest im Blick: Die BR Volleys wollen ihren erneuten Siegeszug in der Volleyball-Bundesliga (VBL) auch gegen die SVG Lüneburg fortsetzen. „Wir glauben fest daran, dass wir das kleine, entscheidende Stück besser sein können als jeder Kontrahent in der Liga“, sagte Berlins Libero Satoshi Tsuiki vor dem ersten Duell im Play-off-Halbfinale am Mittwoch (19.30 Uhr).