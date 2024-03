Volleyball: Berlin nach Hauptrunde auf Platz eins

Titelverteidiger BR Volleys geht als Tabellenführer in die Play-offs der Volleyball-Bundesliga. Der frischgebackene Pokalsieger setzte sich am letzten Spieltag der Hauptrunde mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) bei den SWD powervolleys Düren durch und verteidigte damit die Spitzenposition. Zum Auftakt der Play-offs trifft der Serienmeister aus Berlin nun am 17. März (16.00 Uhr/Dyn) im Viertelfinale auf die Baden Volleys SCC Karlsruhe.