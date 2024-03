Volleyball: Meister Berlin bleibt auf Final-Kurs

Einfach machten es die Lüneburger dem Meister vor allem in den letzten beiden Sätzen nicht - doch nach langem Hin und Her setzte sich die Mannschaft um Nationalspieler und Kapitän Ruben Schott um zwei Punkte durch. Bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) könnte das Team von Trainer Joel Banks das Finale klarmachen.