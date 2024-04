Berlin im Volleyball-Finale, Friedrichshafen unter Druck

Serienmeister Berlin Recycling Volleys steht erneut in den Endspielen um die deutsche Volleyballmeisterschaft. Am Mittwoch gewannen die Berliner gegen die SVG Lüneburg auch das dritte Spiel der Halbfinalserie mit 3:1 (25:22, 17:25, 25:21, 25:17) und spielen um den achten Titel in Folge. Im Finale könnte es erstmals seit zwölf Jahren nicht zum Dauerduell mit dem VfB Friedrichshafen kommen.